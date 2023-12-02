رئيس حزب مصر أكتوبر تستنكر انهيار الهدنة بغزة: انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية

استنكرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، تجديد قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف وعملياتها العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، وذلك في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف وكل المواثيق الدولية.

وقالت مديح، في بيان لها، إن انهيار الهدنة من الجانب الإسرائيلي، ضرب بكافة الجهود الرامية لإحياء مسار السلام عرض الحائط، منوهة أن قوات الاحتلال تؤكد يوميا أنها لا تبالي بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل لا تبالي للإنسانية، وأنه لا حقوق للشعب الفلسطيني في أن يحيا حياة آمنة.

القضية الفلسطينية

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر، على رفض مصر حكومة وشعبا للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، والذي سيسهم إن حدث في تصفية القضية نهائيا ولن يعد للفلسطينيين ما يعيشون من أجله، موضحة أن مصر لطالما وقفت بجانب الأشقاء الفلسطينيين ودورها لا يمكن المزايدة عليه، لكنها لن تسمح بتصفية القضية على حسابها أبدا.

وطالبت مديح المجتمع الدولي بتشديد ضغطه على قوات الاحتلال، التي بلغت أعلى درجات التبجح، من أجل وقف إطلاق النار وعمل هدنة دائمة، حقنا لدماء المدنيين الأبرياء الذين يروحون ضحية بطش واعتداءات إسرائيل.

وأكدت مديح أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في غزة، وأنها ستستمر في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة.