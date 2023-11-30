«حياة كريمة» تنظم مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم، المؤتمر الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة، لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، بجانب عرض الفعاليات التي شارك فيها متطوعو حياة كريمة ببني سويف، وحث المواطنون على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، بالصالة المغطاة لنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف.

جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، ثم تلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيديو حول القضية الفلسطينية، وما تم بذله من جهود لدعم تلك القضية والأشقاء في غزة، والإجراءات التي تم تنفيذها والمقرر تنفيذها في هذا الشأن.

كما تضمنت الاحتفالية عرض فيديو آخر حول إنجازات مؤسسة حياة كريمة، وجهود المؤسسة من مشروعات ومبادرات خدمية داخل مصر، وكذا استعراض جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأهم إنجازاتها بقرى محافظة بني سويف.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبا المحافظ، والدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والقمص أرميا ممثل الكنيسة، والعديد من القيادات السياسية والتنفيذية ولفيف من الشباب بالمحافظة ومنسقي حياة كريمة بالمراكز والمتطوعين.

محافظ بني سويف: حياة كريمة تستهدف التدخل الإنساني وتكريم الإنسان المصري

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره للقائمين على منظومة العمل بمؤسسة حياة كريمة، لحسن اختيار التوقيت والموضوع، وهما موضوع حياة كريمة، والقضية الفلسطينية، الذي يتسق مع أهداف ومحاور تحقيق رسالة المؤسسة التي تستهدف في المقام الأول التدخل الإنساني لتنمية، وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي،

غنيم: حياة كريمة أصبح ذات صدى عالمي

كما أعرب المحافظ عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاقه مبادرة حياة كريمة، التي أصبحت ذات صدى على الصعيد الدولي وليست على الصعيد المصري الداخلي، حيث قدمت حلولاً جذرية لمشكلات مزمنة متراكمة عانت القرى على مدار سنوات.