«التنسيقية»: سيدات مصر يتصدرن مشهد الانتخابات الرئاسية في البحرين

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت أمس الجمعة.

الانتخابات الرئاسية

وقالت الغرفة المرأة في مصر لها تأثير كبير في كثير من الجوانب الحياتية، كما كان لها الأثر الأكبر في الانتخابات الرئاسية، فلم تترك المرأة المصرية في السنوات العشر الماضية انتخابات أو استفتاءات إلا وتصدرت الصفوف.

وكعادتهن دائمًا تصدرت سيدات مصر في البحرين مشاهد الصفوف، ولم يبخلى على مصر في أداء واجبهن الدستوري نحو بلادهم.

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، في التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

المصريين في الخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.