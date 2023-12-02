«التنسيقية»: المصريون بالكويت يتوافدون للتصويت في انتخابات الرئاسة لليوم الثاني

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقالت التنسيقية، إن سفارة مصر في الكويت، فتحت باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في الكويت لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حاملين علم مصر.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

الانتخابات في السعودية

وفي السياق ذاته، فتحت سفارة مصر في المملكة العربية السعودية باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في المملكة لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتوافد المصريون على مقر السفارة المصرية في الرياض، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لليوم الثاني، بعد فتح باب التصويت في سفارة وقنصلية مصر في السعودية، حاملين الأعلام والشعارات الوطنية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.