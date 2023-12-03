7 أعراض للإصابة بحساسية الألبان.. استشر الطبيب إذا ظهرت على طفلك

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا بشأن أعراض حساسية الألبان عند الأطفال، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها إنه في حال ظهور أعراض حساسية الألبان عند الأطفال لابد من استشارة الطبيب على الفور، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن العادات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

أعراض الإصابة بحساسية الألبان عند الأطفال

وحددت وزارة الصحة والسكان، أعراض الإصابة بحساسية الألبان عند الأطفال وجاءت على النحو التالي:-

«القيء - الإسهال - دم في البراز - تحسس جلدي - سيلان في الأنف - حساسية في العين - حساسية صدر».

الخط الساخن لوزارة الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من أولياء الأمور ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 155335، و15300، لافتة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.

وفي سياق وزارة الصحة والسكان، دعت الوزارة أولياء الأمور ضرورة تقوية الجهاز المناعى للأطفال في فصل الشتاء ضد الأمراض من خلال الاهتمام بتناول فيتامين B الموجود في الخضروات والبقوليات وغيرها.