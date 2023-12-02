تكثيف النظافة ورفع الإشغالات في محيط لجان الانتخابات بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع اقتراب انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.

وأكد المحافظ أن المسؤولية الاجتماعية والوطنية تقع على عاتقنا جميعاً خلال الفترة القادمة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم سبل الدعم اللوجستي للناخبين وتذليل أي عقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العُرس الانتخابي بالصورة اللائقة، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستقرار البلاد وتقدمه.

الاهتمام بتكثيف حملات النظافة

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية والشوارع المؤدية إليها والاستراحات، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة ومولدات الطاقة المتنقلة وصيانة خزانات مياه الشرب مع ضرورة توفير مياه صالحة للشرب داخل اللجان، فضلاً عن مراجعة خطوط الاتصالات داخل المقرات الانتخابية وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأهاب محافظ الشرقية بأهالي المحافظة ممن لهم حق الانتخاب بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين لاستكمال مسيرة التنمية وتقدم البلاد ورفعته.