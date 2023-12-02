برلماني: مشهد توافد المصريين بالخارج للتصويت في انتخابات الرئاسة أذهل العالم

أعرب النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره لجموع المصريين الذين توافدوا على لجان الاقتراع في الخارج، للتصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلا، إنه مشهد يفوق الخيال، ويؤكد أن المصريين دائما في ظهر الوطن، وأنهم قادرون بتصميمهم، على إنجاح ماراثون الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات تأتي في توقيت صعب

ووجه «أبو عايشة»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، التحية والتقدير للشعب المصري بصفة عامة، وجموع المصريين بالخارج بصفة خاصة، بعد نزولهم بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية في عشرات اللجان بالخارج، في مهمة وطنية جليلة، وتصويت لاستمرار استقرار الوطن ونهضته وانطلاقته للأمام، في مشهد أذهل العالم، وأكد اصطفاف المصريين وراء وطنهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت صعب، وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد، ووسط مؤامرات ومخططات تحاك ضد الوطن، لذلك جاءت المشاركة بكثافة أمام مقار اللجان الانتخابية من المصريين بالخارج، بصورة رائعة لتبهر كل العالم، وتبدأ الماراثون بقوة شديدة بين مختلف المنافسين في الانتخابات.

خطوات الوطن نحو التنمية الشاملة

ولفت إلى أن رفع آلاف المصريين بالخارج أعلام مصر ورايات التأييد للرئيس السيسي، تؤكد أنهم جميعا على العهد، ويتابعون خطوات الوطن نحو التنمية الشاملة، ويرون بأعينهم ما تحقق في أرض الكنانة من آلاف المشاريع، من أجل الوطن.

واختتم بأن الانتخابات الرئاسية تعد أهم استحقاق، والمشاركة فيها ضرورة وطنية، لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية، والشعب المصري العظيم، في ظهر قيادته للانطلاق للأمام وتجاوز الأزمة الحالية.