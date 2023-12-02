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«حملة السيسي»: إقبال كبير من المصريين في إسبانيا على انتخابات الرئاسة

كتب:

محمد سعيد الشماع
12:27 م | السبت 02 ديسمبر 2023
توافد المصريين بإسبانيا في ثاني أيام الانتخابات

توافد المصريين بإسبانيا في ثاني أيام الانتخابات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مشاهد من الإقبال الكبير من الناخبين من المصريين بالخارج في إسبانيا على مقار اللجان الانتخابية بمدريد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وقالت الحملة الرسمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديمسبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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