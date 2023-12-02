برلماني: الجاليات المصرية تقدم ملحمة وطنية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج أثبتوا للعالم أجمع حرصهم على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

إقبال غير مسبوق

وتابع عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أنه لليوم الثاني على التوالي تشهد مقار لجان الاقتراع اقبالا غير مسبوق من قبل المصريين فى الخارج، حيث قطعت بعض الأسر آلاف الكيلومترات من أجل المشاركة فى هذا الاستحقاق والعُرس الديمقراطي والملحمة الوطنية، وذلك من خلال إقبال كثيف من مختلف الفئات العمرية، في رسالة العالم أن المصريين هم أصحاب القرار، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة.

وأشاد النائب عمرو هندي، بالحرص على المشاركة والنزول بكثافة للتصويت، مما يعكس أن هناك حالة من الوطنية وحرص على خروج المشهد بشكل لائق بالدولة المصرية يعكس إرادة وتوحد المصريين خلف وطنهم، ومن ثم المصريين بالخارج أكدوا للجميع أهمية للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري.

9 ملايين في الخارج

وأوضح «هندي»، أن 9 ملايين مصري من المقيمين بالخارج لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى 137 مقرا انتخابيا في 121 دولة، ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني وهناك إقبال غير معهود من قبل المصريين بالخارج.