كفر الشيخ تستعد لانتخابات الرئاسة بفيلم تسجيلي.. «شارك.. صوتك هيوصل»

أطلق مركز الإعلام بديوان عام محافظة كفر الشيخ فيلما تسجيليا قصيرا، تحت عنوان «شارك صوتك هيوصل»، لتشجيع المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

رصد المشروعات القومية في كفر الشيخ

ويرصد الفيلم التسجيلي المشروعات القومية التي أُقيمت علي أرض محافظة كفر الشيخ خلال الـ9 أعوام الماضية، كما يرصد تعليقات صوتية لأهالي المحافظة عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، دعا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الفعالة وبقوة في الاستحقاقات الانتخابية استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكداً على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صوره من أجل استقرار مصر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أرجاء الوطن.

مواعيد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ويتم إجراء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 خارج البلاد لمدة 3 أيام هي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023، ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقاً لما أتاحته الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن الاستعلام عن مقره الانتخابى وأحقيته فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بموجب الرقم القومي، عبر الموقع الإلكترونى www.elections.eg.