دخول 52 شاحنة مساعدات ووقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح كتب: مريم جاد 12:54 م | السبت 02 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بدخول شاحنتي وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بجانب 50 شاحنة مساعدات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي: الحرب على غزة لم تنته بعد «الخارجية الفلسطينية» تطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب الانتقامية في غزة مظاهرات في تونس تنديدا بتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهداء ومصابون في استهداف منزل بمنطقة الفالوجا بقطاع غزة وصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر عشرات الجرحى من الأطفال والنساء في قصف لدير البلح وسط قطاع غزة «المستقلة لحقوق الإنسان بغزة» تدين استمرار حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة طوابير من أجل الطعام الساخن.. برودة الجو تزيد معاناة نازحي غزة في المخيمات اجتماعات مرتقبة لنائبة بايدن مع قادة المنطقة بشأن تطورات الحرب على غزة غزة مساعدات شاحنة بقلم مريم جاد