بيت العائلة المصري بالرياض: نتحمل 12 ساعة سفر لدعم بلدنا في انتخابات الرئاسة

قال الدكتور حسن الجراحي رئيس بيت العائلة المصري في الرياض، إنّ حب المصريين لبلدهم والانتماء الذي زاد لمصر في الفترة الحالية والإنجازات العظيمة التي تمت جعلتهم يتحملون مشقة كبيرة في الإدلاء بأصواتهم، حيث قطعوا مسافة تزيد عن 12 ساعة من أجل الإدلاء بأصواتهم في اختيار مرشحهم، مشيرًا إلى أن عدد المصريين بالخارج يقترب من 14 ملايين مصري، منهم 3 ملايين بالمملكة.

اتساع مساحة السعودية

وأضاف الجراحي في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ أكثر من 30% من المصريين بالخارج مقيمون في المملكة العربية السعودية التي لديها ظروف تضاريسية خاصة، حيث إن مساحتها شاسعة ومترامية الأطراف بـ4 مناطق، ولمصر بها لجنتان انتخابيتان، هما القنصلية المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة.

إقبال على الانتخابات

وتابع رئيس بيت العائلة المصري، أنّ الإقبال على المشاركة في الانتخابات مبشر، مشيرًا إلى أنه زاد بعد أداء صلاة الجمعة أمس، كما أن اليوم السبت وغدا الأحد، وهو ما يبشر بزيادة أعداد المقبلين على اللجنتين الانتخابيتين.