«التنسيقية»: توافد على السفارة المصرية بروما للتصويت في انتخابات الرئاسة

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت أمس الجمعة.

مقر السفارة المصرية

وقالت الغرفة، إن المصريين يتوافدون على مقر السفارة المصرية بروما للتصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وفتحت سفارة مصر في إيطاليا أبوابها لاستقبال أبناء الجالية المصرية، في اليوم الثاني لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية .

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتًا به الرقم القومي.