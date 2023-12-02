رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس شركة الكهرباء: اعتماد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان بـ2 مليار دولار

كتب:

سهيلة هاني
02:57 م | السبت 02 ديسمبر 2023
شركة الكهرباء

شركة الكهرباء

أشادت صباح المشيلي، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، بالإنجازات التي حققها قطاع الكهرباء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي جعلت مصر من أهم الدول المصدرة للكهرباء في المنطقة.

وقالت «المشيلي»، خلال مؤتمر النقابة العامة للمرافق باتحاد عمال مصر، إنَّ قطاع الكهرباء حصل على اعتماد مشروع ربط الكهرباء بين مصر واليونان بقيمة 2 مليار دولار، مما يمثل دعمًا كبيرًا للقطاع.

وأكدت المشيلي، استمرار دعمها لجميع العاملين بالقطاع، واتحاد عمال مصر كافة، وذلك ذلك في إطار حملة تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التي أطلقتها النقابة العامة للمرافق باتحاد عمال مصر، تحت عنوان «مع الرئيس».

اقرأ المزيد:

محافظ الإسكندرية يتفقد شركة الكهرباء ويقف على سير العمل بها

موعد إجراء اختبارات المتقدمين لوظائف شركة الكهرباء.. والأوراق المطلوبة

رابط التقديم في وظائف شركة الكهرباء.. اعرف الشروط والخطوات

رئيس «سلطة الطاقة» بغزة: ما تبقى في شركة الكهرباء يكفي 12 ساعة فقط
بقلم سهيلة هاني