رئيس شركة الكهرباء: اعتماد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان بـ2 مليار دولار

أشادت صباح المشيلي، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، بالإنجازات التي حققها قطاع الكهرباء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي جعلت مصر من أهم الدول المصدرة للكهرباء في المنطقة.

وقالت «المشيلي»، خلال مؤتمر النقابة العامة للمرافق باتحاد عمال مصر، إنَّ قطاع الكهرباء حصل على اعتماد مشروع ربط الكهرباء بين مصر واليونان بقيمة 2 مليار دولار، مما يمثل دعمًا كبيرًا للقطاع.

وأكدت المشيلي، استمرار دعمها لجميع العاملين بالقطاع، واتحاد عمال مصر كافة، وذلك ذلك في إطار حملة تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التي أطلقتها النقابة العامة للمرافق باتحاد عمال مصر، تحت عنوان «مع الرئيس».