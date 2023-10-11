رئيس «سلطة الطاقة» بغزة: ما تبقى في شركة الكهرباء يكفي 12 ساعة فقط

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، أعلن بأنّ ما تبقى في شركة كهرباء غزة يكفي نحو 12 ساعة فقط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، انتهاء مخزون الوقود لتشغيل مولدات مستشفيات غزة ينتهي غدا.

وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع، يوم الإثنين، في إطار ما وصفته بأنه حصار الكامل.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها «طوفان الأقصى» الذي جرى إطلاقها عبر الجو والبحر والبر، واستهدفت مواقع وأهدافًا إسرائيلية في العمق.