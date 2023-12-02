حزب المستقلين الجدد يواصل متابعته للانتخابات خارج مصر في اليوم الثاني

أكد حزب المستقلين الجدد، أنه يتابع عن كثب تصويت المصريين بالخارج، في اليوم التاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح في بيان، أن الحزب يتابع على مدار الساعة، تصويت المصريين بالخارج، من خلال غرفة عمليات لمتابعة التصويت، والمساعدة في تذليل أي عقبات أمام المشاركين، والرد على الاستفسارات من أمانات الحزب بالخارج.

حزب المستقلين الجدد

أشارت فاطمة عبد الواسع أمينة المرأة بالحزب ورئيسة غرفة المتابعة، أن الغرفة تتلقى وتتابع التصويت وتوثيقه، إما بالصور أو الفيديوهات، ليكون شاهدا أمام العالم كله عظمة ما يتم من المصريين في الخارج، وانتماءهم لوطنهم.

ويؤكد الحزب أنه يرصد المشهد الانتخابي من عدة دول، مثل الصين وأمريكا ولاية نيوجيرسي والسعودية جدة والقصيم ودبي بالامارات، الذي يتأكد معه زياده توافد الأعداد.

وأكد ماك شرقاوي ونبيل موسى وممدوح حسين، المتابعين مع غرفه عمليات الحزب، على توافد الجالية على القنصليات للادلاء بأصواتهم.