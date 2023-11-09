رئيس حزب المستقلين الجدد: انتظروا عرسا ديمقراطيا في الانتخابات الرئاسية

علق هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على الأنشطة التي ستقوم بها الحملة الانتخابية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على أهمية حيث المواطنين على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، وأن يقام عرس ديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الخميس، أن الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عقدت اجتماعًا مطولًا لمناقشة تفاصيل الانتخابات، وكان هناك اتفاق على ضرورة أن يكون هناك عُرس ديمقراطي.

أهمية حث المصريين على التوجه للانتخاب

ولفت إلى وجود توجه للأحزاب السياسية كافة من أجل حث المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن الجميع يعمل في اتجاه واحد وهو إعلاء كلمة الوطن والخروج بهذا الوطن لبر السلام في ظل وضع إقليمي مضطرب، موضحًا: «نعرف دقة المرحلة، وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولا بد من العمل على دعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية».

أجندة كاملة ومقترحات قابلة للتنفيذ

وواصل رئيس حزب المستقلين الجدد: «لدينا أجندة كاملة لحلول مقترحة وحلول قابلة للتطبيق في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».