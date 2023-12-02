زراعة 189 ألف فدان قمح في كفر الشيخ خلال الموسم الحالي

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن محصول القمح يعتبر من المحاصيل الهامة للغاية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى استخدام أفضل أنواع وأصناف القمح في الزراعة لزيادة الإنتاجية، وذلك بدءًا من العام الجاري.

زراعة 189 ألف فدان قمح

وكشف وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن زراعة نحو 189 ألف فدان من القمح مؤخرًا، مضيفا أنه يستوجب عند بدار القمح، زراعة أفضل تقاوي القمح الجديدة، التي تنتج بواقع 30 أردب قمح لكل فدان، وتضم صنف «جيزة 171»، و«مصر 3»، و«جيزة 95»، و«سدس 14»، مشيرًا أن تلك الأصناف من القمح، تقدم للمزارعين بما يناسب كل منطقة حقلية لزيادة الإنتاج.

يذكر أن المساحة المستهدفة من زراعة محصول القمح في محافظة كفر الشيخ، هذا العام بلغت نحو 230 ألف فدان قمح، بما يمثل نحو 18% من المساحات المنزرعة على نطاق محافظات مصر.