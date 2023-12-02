رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

زراعة 189 ألف فدان قمح في كفر الشيخ خلال الموسم الحالي

كتب:

خير الله فؤاد
03:01 م | السبت 02 ديسمبر 2023
زراعة القمح المصري

زراعة القمح المصري

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن محصول القمح يعتبر من المحاصيل الهامة للغاية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى استخدام أفضل أنواع وأصناف القمح في الزراعة لزيادة الإنتاجية، وذلك بدءًا من العام الجاري.

زراعة 189 ألف فدان قمح 

وكشف وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن زراعة نحو 189 ألف فدان من القمح مؤخرًا، مضيفا أنه يستوجب عند بدار القمح، زراعة أفضل تقاوي القمح الجديدة، التي تنتج بواقع 30 أردب قمح لكل فدان، وتضم صنف «جيزة 171»، و«مصر 3»، و«جيزة 95»، و«سدس 14»، مشيرًا أن تلك الأصناف من القمح، تقدم للمزارعين بما يناسب كل منطقة حقلية لزيادة الإنتاج.

يذكر أن المساحة المستهدفة من زراعة محصول القمح في محافظة كفر الشيخ، هذا العام بلغت نحو 230 ألف فدان قمح، بما يمثل نحو 18% من المساحات المنزرعة على نطاق محافظات مصر.

اقرأ المزيد:

«زراعة كفر الشيخ» توصي بـ4 أصناف من تقاوي القمح لزيادة الإنتاجية

«زراعة كفر الشيخ»: فرم 75 ألف فدان حطب قطن للحفاظ على البيئة

«زراعة كفر الشيخ» توجه نصائح لمزارعي الذرة النيلي والبنجر: احذروا فطر «العسلية»

وكيل «زراعة كفر الشيخ» يوجه بتوعية المزارعين باستخدام التقاوي المعتمدة
بقلم خير الله فؤاد