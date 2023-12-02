محافظ قنا يوجه بتكثيف الحملات المرورية لإلزام سائقي الأجرة بخطوط السير

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير، ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة، لمناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف، وذلك استكمالاً لخطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شكاوى من التكدس المروري

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، بعض شكاوى المواطنين من التكدس المروري في أوقات الذروة، وزيادة بعض السائقين لتعريفة الركوب مستغلين حاجة المواطنين في أوقات الذروة، موجها بضرورة الضخ بأتوبيسات المحافظة والاستعانة بأتوبيسات بعض الهيئات الحكومية للمساهمة في الحد من الكثافة المرورية وتحقيق الانسياب المروري وتلافي الاختناقات والزحام بشوارع مدينة قنا وخارجها أثناء ساعات الذروة للتخفيف على المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

تقليل شرط حمولة السيارة

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن اللجنة وافقت على تقليل شرط حمولة السيارة 14 راكبا بدلا من 16 راكبا للحصول على خط سير جديد، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من بعض السائقين، في إطار إعلان المحافظة عن فتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة، لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة، والتي يوجد بها كثافات عالية للركاب وعدد محدود من السيارات.

وناشد المواطنين بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات والتاكسي، في التلاعب بأسعار تعريفة الأجرة والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية، وذلك عبر أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0963328472 - 0963337291 ).