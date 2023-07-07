شروط استخراج رخصة منظم السيارات.. لا يقل عمره عن 21 عاما

قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري إن قانون منظم السيارات لسنة القانون رقم 150 لسنة 2020 هدفه منع العشوائيات التي يشهدها الشارع المصري التي تسبب كثافات مرورية وأيضا حوادث مرورية والقضاء على أعمال البلطجة وفرض الإتاوات من بعض الأشخاص المسجلين قانونا، لذا يجب على قائد السيارة الالتزام بتعليمات القانون للوقوف في ساحات الانتظار المخصصة وعدم الوقوف في غير تلك الساحات التي قد تؤدي إلي كثافات مرورية عالية.

ساحات الانتظار تحافظ على السيارة

وأوضح أنه بالإضافة إلى أن ساحات الانتظار تحافظ على السيارة من أي تلافيات قد تحدث نتيجة الانتظار الخاطئ ومنع السرقة.

ما هي شروط استخراج رخصة منظم السيارات

أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون عند تقديم الطلب بالجهة الادارية المختصة قد تجاوز عمره 21 عامًا، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يحمل رخصة قيادة خاصة ومهنية سارية المدة القانونية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية (قدوة حسنة)، وألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة ما لم يحصل على براءة ذمة من تلك الأفعال، الحصول على شهادة طبية من المعاملة المركزية لوزارة الصحة أو الطب الشرعي تفيد خلوه من تلقي المواد المخدرة والمواد المُسكرة.