تعرف على شروط قرض إحلال السيارات من بنك التنمية الصناعية

أعلن بنك التنمية الصناعية عن تفاصيل قرض إحلال السيارات الكاملة بعد مبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة واستبدالها بحديثة، وتقسيطها من 7 إلى 10 سنوات.

وقال بنك التنمية الصناعية، في بيان صحفي له، إنه اشترك في مبادرة البنك المركزي المصري للإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلن البنك عن نظام التقسيط بفائدة 3% متناقصة، ويتم تسديدها من خلال القسط المباشر إذا لم يتم تحويل الراتب.

سعر الفائدة على قرض إحلال السيارة من بنك التنمية الصناعية

وأوضح بنك التنمية الصناعية أن مبادرة إحلال السيارات تستهدف الموظفين بأنواعها خاص أو حكومي وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأعمال.

وأكد بنك التنمية الصناعية أن قيمة قرض إحلال السيارات تصل إلى 100 % من قيمة السيارة الجديدة، ويجب أن يكون صاحب القرض يتجاوز سن 21 عاما، وأن تكون السيارة باسمه.

مدة سداد قرض إحلال السيارة من بنك التنمية الصناعية

وأشار البنك فى كتابه الدوري، أن قرض إحلال السيارات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي يتم تقسيطها كحد أدنى على 7 سنوات وحد أقصى 10 سنوات، وذلك بعد حصول صاحب السيارة على جواب من مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية تفيد بإدخال سيارته القديمة ضمن إحلال السيارات.

مميزات قرض إحلال السيارات من بنك التنمية الصناعية

وكشف بنك التنمية الصناعية أن قرض إحلال السيارات يقدم مميزات إلى صاحب السيارة المراد إحلالها يتم فتح حساب مجانا وإعفاء من عمولة خدمة الحساب وإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب يتم تقسيط مصاريف التأمين على الحياة وعلى السيارة بذات سعر عائد القرض وبدون مصاريف استعلام.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن قيام 30 بنكا وشركة مصرفية تقوم بتمويل قروض سيارات مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما واستبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي وتقسيط ثمنها بفائدة 3% من قيمة السيارة.