مصري على كرسي متحرك بإيطاليا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: لازم كلنا نشارك

شهدت السفارة المصرية في روما، توافد أبناء الجالية المصرية في إيطاليا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، في ثاني أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج.

مصري بكرسي متحرك يشارك في الانتخابات

وحرص مواطن مصري يدعى هاني يوسف جرجس، من ذوي الهمم، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالرغم من ظروفه الصحية واستخدامه كرسي متحرك، مشيراً إلى أن الانتخابات حق لكل المصريين، ويجب أن نختار من يكمل مسيرة البناء والعطاء والتنمية.

وأضاف «جرجس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الانتخابات الرئاسية في إيطاليا تشهد إقبالا كبيرا ما يدل على الوعي الكبير لما يحاك ضد مصر، ومحاولة أهل الشر التأثير على مصر، مضيفا «لازم كل الناس تشارك بقوة».

إقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية في إيطاليا

وأكد إكرامي هاشم، أحد أبناء الجالية المصرية في روما، أن السفارة المصرية في العاصمة الإيطالية تشهد إقبالا في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفا أن أعضاء البعثة الدبلوماسية يقدمون كل الدعم والتسهيلات للمصريين، للمشاركة في العرس الانتخابي بكل ديمقراطية.

وأضاف «هاشم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الانتخابات الرئاسية تعد احتفالية كبرى لتجمع المصريين في الخارج، مشيدا بالمشاركة الكبيرة من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا.