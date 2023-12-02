انتهاء اليوم الثاني من تصويت المصريين بأستراليا في الانتخابات الرئاسية كتب: شريف سليمان 12:20 م | السبت 02 ديسمبر 2023 الانتخابات انتهى اليوم الثاني من تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في أستراليا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «التنسيقية»: سيدات مصر يتصدرن مشهد الانتخابات الرئاسية في البحرين إقبال كبير من الجالية المصرية بقطر في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية (صور) «صناعة الشيوخ»: المصريون أبهروا العالم بكثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سفير مصر لدى ماليزيا: حضور مكثف للتصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم تيسيرات كبيرة للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بسلطنة عمان على أنغام «تسلم الأيادي».. المصريون بالكويت يشاركون في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية بقلم شريف سليمان