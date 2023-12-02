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انتهاء اليوم الثاني من تصويت المصريين بأستراليا في الانتخابات الرئاسية

كتب:

شريف سليمان
12:20 م | السبت 02 ديسمبر 2023
الانتخابات

الانتخابات

انتهى اليوم الثاني من تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في أستراليا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز». 

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