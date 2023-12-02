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طوابير وأعلام واحتفالات للمصريين بالرياض في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
01:05 م | السبت 02 ديسمبر 2023
الجالية المصرية بالسعودية

الجالية المصرية بالسعودية

يتوافد المصريون في المملكة العربية السعودية، منذ صباح اليوم، على صناديق الاقتراع، بالقنصلية المصرية بالرياض حيث شهد اليوم الثاني للاستحقاق الدستوري انتظاما في عملية التصويت، ولم يجر الإبلاغ عن وجود مشكلات.

طوابير المصريين في الرياض

ونشرت الصفحة الرسمية للقنصلية العامة المصرية في الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يرصد فعاليات اليوم الثاني من الانتخابات المصرية في الخارج، إذ رصد مقطع الفيديو طوابير الحضور.

ورصد الفيديو الأجواء الاحتفالية لعدد من أعضاء الجالية المصرية في السعودية الذين حضروا وهم يرفعون الأعلام.

كما شهد اليوم الثاني إقبالا من الأسر الذين اصطحبوا أطفالهم لتعريفهم بالاستحقاق الانتخابي.

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بقلم ماريان سعيد