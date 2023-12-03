في خطوات.. كيفية ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية

سمحت وزارة البيئة باستخراج تراخيص مزاولة أعمال للعديد من المشروعات البيئية أو تقديم استشارات، وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» كيفية ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية؟

يمكن للشخص أن يقوم بترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية طبقًا لما تنص عليه المادة رقم 13 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 والخاص بشؤون حماية البيئة ولائحته التنفيذية أنه «يحظر على غير المرخصين من جهاز شؤون البيئة العمل في الأعمال البيئية».

وحسبما أعلن الجهاز الخاص بشؤون البيئة أنه تم فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة.

وهناك خطوات يتم من خلالها تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية منها:

1- تقديم طلب باسم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.

2- يتم إرفاق النموذج المُعد بالطلب.

3- يتم تقديم الطلبات من خلال العنوان 30 طريق مصر حلوان الزراعي خلف فندق سوفتيل المعادي في القاهرة.

أو يتم إرسال الطلب من خلال الرقم البريدي 11728 على قطاع الإدارة البيئية، الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتم توريد الرسم المقرر الذي تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.