رئيس جهاز شئون البيئة يؤكد أهمية أصوات الشباب في مواجهة تغير المناخ

شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في جلسة نموذج محاكاة قمة المناخ «COP28»، والتي أُقيمت في جناح مصر بالمنطقة الزرقاء، وذلك خلال قمة المناخ «COP28» المنعقدة في الإمارات.

«أبو سنة»: العالم يقف اليوم على مفترق طرق

وأكّد «أبو سنة» خلال كلمته في الجلسة على أهمية أصوات الشباب في مواجهة تغير المناخ، إذ قال: «العالم يقف اليوم على مفترق طرق، وهي لحظة في التاريخ أصبح مصير كوكبنا على المحك، إذ أنَّ التحدي الأبرز في عصرنا وهو تغير المناخ الذي بدأ يلوح في الأفق بشكل كبير ويهدد النظم البيئية التي تدعمنا، والمستقبل الذي نتصوره للأجيال القادمة».

وأضاف: «في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، يجب علينا أن ندرك أن أصوات الشباب مستقبل هذا الكوكب، ليست مدعاة للقلق، بل هي دعوات واضحة للعمل، إذ يجب سماع أصواتهم، المليئة بالمعرفة والإلتزام الثابت بمستقبل مستدام، والعمل على تمكّينها».

وخلال الجلسة، شارك مجموعة من الطلاب الذين شاركوا في النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ «COP28 Simulation Model»، والذي نظمته الجامعة البريطانية في مصر، بمناقشة بعض مخرجات النموذج، والتي تضمنتها وثيقة نموذج محاكاة قمة المناخ «COP28simulation Declaration».

وحضر الجلسة أيضًا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.