طرق الحماية من التعرض للنصب في عروض وتخفيضات العام الجديد.. احذرها

أعلنت بعض الشركات والمتاجر عن عروض وخصومات بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2024، وقد تكون أغلب هذه العروض والإعلانات خادعة، وتعمل على جذب المواطنين لشراء منتجاتهم، وقد تكون تلك السلع تالفة في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعل الراغبين في شراء المنتجات في تلك العروض يهتمون بتحذيرات جهاز حماية المستهلك لتجنب التعرض للنصب.

تحذيرات جهاز حماية المستهاك للمواطنين في عروض العام الجديد

وجه جهاز حماية المستهلك بعض النصائح للمواطنين خلال فترة موسم التخفيضات، ونوضح في هذا التقرير بعض التحذيرات التي يجب على المواطنين أخذها في الاعتبار عند الشراء، وهي كالتالي:

- إلزام التجار بالإعلان عن السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك (ضريبة القيمة المضافة – والخدمة إن وجدت).

- التأكد من كتابة السعر بعد الخصم بشكل واضح علي السلعة ذاتها، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل علي السلعة، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك بحسب طبيعة السلعة.

وأوضح جهاز حمية المستهلك، أن من يخالف هذه التعليمات يعتبر مخالفة لقانون جهاز حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ويعاقب قانونيا.

وأكد جهاز حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية أنه على جميع المستهلكين بتوخي الحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات العام الجديد والتي تقدمها عدد من الشركات والمتاجر.

وأضاف الجهاز ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة والتواصل مع الجهاز في حالة تعرضهم إلى أي أنواع الغش والخداع عن طريق الخط الساخن للجهاز.