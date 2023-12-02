«الثقافة» الفلسطينية تعلن استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، استشهاد الدكتور سفيان تايه، رئيس الجامعة الإسلامية، هو وعائلته في مجزرة منطقة الفالوجا في جباليا، شمال القطاع اليوم.

معلومات عن الشهيد رئيس الجامعة الإسلامية

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأستاذ تايه يحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية».

وأضافت: «حاصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان، والعديد من الجوائز العلمية الأخرى، وله إسهامات كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التي يجري نشرها سنويًّا في مجلات علمية مرموقة، وعُيّن خلال عام 2023 حاملا لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في فلسطين.. رحم الله شهداءنا الأبرار».

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، أعلنت منذ قليل في نبأ عاجل، بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تتبع واستهداف المدنيين في قطاع غزة، وتمكنت من إخلاء عدد كبير من سكان مدينة غزة.