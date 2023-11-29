وزيرة الثقافة: موقف مصر من القضية الفلسطينية نبيل ومعلن

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن موقف الوزارة من القضية الفلسطينية واضح ومعلن منذ القدم وهو نفس الموقف السياسي للدولة المصرية، وهو الدعم والمساندة من الوسط الثقافي في مصر للقضية الفلسطينية، ورفض عام لما يحدث ضد الإنسانية في غزة وفي فلسطين بشكل عام.

وزيرة الثقافة: إقامة مجموعة من الفعاليات الثقافية لدعم القضية الفلسطينية

وأضافت وزيرة الثقافة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج في المساء مع قصواء على شاشة cbc، أن وزارة الثقافة بصدد إقامة مجموعة من الفعاليات الثقافية لدعم القضية الفلسطينية، منه إقامة ندوات بالأعلى للثقافة كما تضمن الاحتفال بعيد الطفولة أمس طرح الموقف من الناحية الإنسانية، مشيرة إلى أن كل الجهات المشاركة أكدت رفضها التام لما يحدث والوقوف مع الشعب الفلسطيني والطفولة الفلسطينية بشكل خاص جدا.

كيلاني: موقف مصر من القضية الفلسطينية «نبيل»

وتابعت وزيرة الثقافة، «موقف مصر من القضية الفلسطينية موقف نبيل منذ أن بدأت، وموقفها معروف للعالم كله».