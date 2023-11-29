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«الثقافة الفلسطينية» تعلن استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل وعائلته

كتب:

ضحى محمد
03:08 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
ثائر الطويل

ثائر الطويل

استشهد الفنان التشكيلي ورئيس منتدى الفنون التشكيلية ثائر الطويل، عن عمر يناهز 43 عامًا مع عائلته، بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي إثر العدوان على قطاع غزة.

وفاة الفنان التشكيلي ثائر الطويل

وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، حيث كتبت منشورًا جاء فيه: استشهاد الفنان التشكيلي ورئيس منتدى الفن التشكيلي ثائر الطويل، 43 عامًا هو وعائلته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في 23 من الشهر الحالي.

بيان بوفاة الفنان ثائر الطويل

وأضاف البيان: «وكان من أبرز الأعمال التي أطلقها عبر منتدى جدارية بعنوان لأجل القدس، وجدارية انتزاع الحرية، تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.