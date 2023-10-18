وزير الثقافة الأسبق يحلل رسائل السيسي عن القضية الفلسطينية

حلل الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، والمتخصص في الملف الفلسطيني، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس وضح العديد من النقاط خلال المؤتمر أهمها أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، والأمر اللازم والمهم هو حل الدولتين.

مرحلة تهدئة الأوضاع الحالية

وأوضح خلال حديثه لـ «الوطن» أن تهدئة الأوضاع الحالية تتمثل في إيقاف إسالة الدماء وإدخال المساعدات لقطاع غزة، والأمر الثاني في فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء «لن تحدث»، فالمساعدات وإيقاف إسالة الدماء هي أولوية والتهجير «أمر مرفوض».

وأشار إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون الشغل الشاغل خلال الفترة المقبلة، وأن إسرائيل تحاول تسويق القضية بأنهم يعيشون إرهابا و«جو من الرعب»، وكل هذا صور مغلوطة.

لا تغيير في ثوابت القضية الفلسطينية

وتابع: «مصر حريصة على توضيح الأمور خلال الاتصالات الدولية التي تُجريها على مدار الساعة، ولا تغيير في ثوابت القضية الفلسطينية، والمهم حاليا بالنسبة لمصر حقن الدماء ودخول المساعدات لشعب غزة، ووضع القضية الفلسطينية على مائدة التباحث».