جامعة المنصورة تحقق إنجازا دوليا جديدا بالتصنيف العالمي

أعلنت جامعة المنصورة، حصولها اليوم، على أربعة نجوم في تقيم QS Stars، لتتمكن من تحقيق إنجاز دولي جديد.

جامعة المنصورة تحقق إنجاز عالمي

وأشارت جامعة المنصورة في بيان، إلى أن هذا التصنيف العالمي للجامعات، يعتبر من ضمن أكثر ثلاثة تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، ومن أفضل ثلاث أنظمة لتقييم الجامعات العالمية.

وأوضحت أن تقيم QS Stars، يعتمد على مجموعة من المعايير التي تقيس بدقة أداء الجامعة في عدة مجالات من أهمها جودة التعليم، البحث العلمي والابتكار، الاتفاقيات والشركات الدولية، وغيرها من المعايير التي استطاعت جامعة المنصورة أن تحقق فيها تميزا دوليا.

وأكدت الجامعة، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية الجامعة للإرتقاء بمختلف مناحي العملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، وتطبيق استراتيجيات دولية متطورة تواكب التطورات العالمية، من حيث جودة التعليم واستخدام اساليب التعليم الحديثة ومن خلال إنشاء برامج ومقررات دراسية جديدة وإنشاء درجات علمية دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمتميزة دوليا.