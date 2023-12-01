جامعة المنصورة: التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أعلن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة دعوة منتسبي الجامعة للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يجري عقدها خلال الفترة المقبلة أيام 10و11 و12 ديسمبر.

دعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد رئيس جامعة المنصورة الجديدة في بيان أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، إعمالاً لما نص عليه الدستور المصري في المادة 87 بأن: «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجبٌ وطنىٌّ، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح»، وذلك تأكيداً على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين.

وأشار إلى أنه يجب على جموع الشعب المصري في الداخل والخارج رفع شعار نعم للمشاركة، وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له.

وأوضح أن الانتخابات جاءت لتعبرَ عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم، وهي حق وواجب وطني والتزام دستوري لا ينبغي للمواطن أن يتنازل عنه، مؤكدًا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والمشاركة في انتخابات الرئاسة حق لكل مواطن لا يجب التفريط فيه.