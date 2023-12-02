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حملة السيسي: إقبال كبير من المصريين في أوكرانيا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

كتب:

آية الله الجافي
04:22 م | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في أوكرانيا

تصويت المصريين في أوكرانيا

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من المشاركة الفعّالة للناخبين المصريين في أوكرانيا بالانتخابات الرئاسية 2024 خلال الساعات الأولى من فتح اللجان باليوم الثاني للانتخابات.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة ومستمر حتى غدا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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