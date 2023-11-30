استعداد غرفة عمليات الهجرة لمتابعة تصويت المصريين في الخارج.. «شارك بصوتك»

ساعات قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، ويتزامنت معها انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين المغتربين، والمقرر استمرارها لمدة 3 أيام متتالية تبدأ من غدا وتستمر حتى يوم الأحد المقبل داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة

غرفة عمليات وزارة الهجرة التي أقاماتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الهدف منها التواصل الدائم بين الوزارة والهيئة الوطنية ‏للانتخابات ووزارة الخارجية بجميع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، لمساعدة المصريين في الخارج خلال عملية التصويت والرد بأسرع شكل ممكن على جميع أسئلتهم‎ واستفساراتهم على مدار الساعة.

وقالت وزيرة الهجرة في بيان، إنه تم تخصيص رقمين للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، ويمكن التواصل على الرقم:0220543411، أو على الرقم: 0220543415

موعد انتخابات المصريين بالخارج

تبدأ العملية الانتخابية للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك في 137 سفارة وقنصلية داخل 121 دولة حول العالم، ويبدأ عمل اللجان الانتخابية خارج مصر من الساعة الـ9 صباحا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

لكل مصري بالخارج.. انزل وشارك بصوتك

ورفعت وزارة الهجرة شعار «لكل مصري بالخارج.. انزل وشارك بصوتك»، لحث المصريين بالخارج على التصويت وممارسة حقهم والدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه واجب ورسالة للعالم بأن مصر بلد ديمقراطية، وليكون المصريين بالخارج شريك في رسم مستقبل الوطن.

وكانت وزارة الهجرة أعلنت أنه تم توفير وسائل للانتقال الجماعي، بعد اقتراح الجاليات المصرية توفير وسائل مواصلات لنقل المصريين من أماكن تواجدهم إلى مقار اللجان، لحل مشاكل بعد مكان السفارات أو القنصليات عن تمركزات المصريين بالخارج، وتوفير مقار لاستخدامها كلجنة انتخابية قريبة من أماكن تمركز المصريين.

شروط انتخابات المصريين بالخارج

وأكدت الوزارة أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، بأن لكل المصريين الموجودين في الخارج خلال الأيام التي تجري فيها الانتخابات بالخارج، الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخاب، إذ يشترط أن يكون اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة الرقم القومي سواء سارية أو غير سارية، أو جواز سفر الخاص به ويكون ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

ولفتت الوزارة الهجرة في بيان لها، أنه بموجب قانون الانتخابات، فإن كل مصري بلغ الـ18 عامًا قبل إغلاق دعوة الناخبين، يكون له الحق في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وليختار من يمثله لقيادة الوطن، خلال السنوات المقبلة.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشارت الوزارة إلى أن يمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال هذا الرابط: https://www.elections.eg/inquiry.