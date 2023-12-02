بدء مؤتمر «حكاية وطن» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأسوان

بدأت فعاليات المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت شعار «حكاية وطن»، الذي ينظمه التحالف الوطني بمحافظة أسوان، بالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، واتحاد رائدات الأعمال العربيات.

المشاركون يوقعون على قائمة «أنت أولى بها»

وشهد المؤتمر تجربة مميزة، حيث وقع المشاركون على قائمة تضم 100 سبب لاختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على لوحة تحمل شعار «أنت أولى بها».

وناشد المشاركون في المؤتمر جميع المصريين في أسوان والمحافظات الأخرى، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة.

وأكد المشاركون في المؤتمر، أن دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يعد ضرورة لاستمرار مسيرة الإنجازات والمشروعات التي نففذتها الدولة في الفترة الأخيرة، إلى جانب نجاح السيسي في توفير الأمن والأمان ومكافحة الإرهاب، بينما أشار المشاركون أيضًا إلى نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال هذه الفترة.