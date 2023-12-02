«حماة الوطن» بمطروح ينظم لقاء جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة مركز النجيلة بحزب حماة الوطن، لقاء جماهيريا مع أهالي مركز ومدينة النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح، للحشد خلال الإنتخابات الرئاسية بأيام التصويت، والإدلاء بالأصوات للمواطنين في 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بحضور ممثلين عن قبائل مطروح في مدينة النجيلة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

لقاء جماهيري مع أهالي قبائل النجيلة بمطروح

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اليوم، إن اللقاء الجماهيري من أبناء مدينة النجيلة، يأتي في إطار اهتمام حزب حماة الوطن بمطروح، بدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية، بعقد لقاءات ميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية، لحث أهالي مطروح علي النزول والذهاب إلى اللجان، للمشاركة والإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي.

انجازات المرشح عبدالفتاح السيسي

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح أنه جري خلال فعاليات لقاء مدينة النجيلة الجماهيري عرض وشرح إنجازات المرشح عبدالفتاح السيسي، منذ تولية منصب رئيس الجمهورية.

واستعراض ما حظت به محافظة مطروح بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية على أرض الواقع.