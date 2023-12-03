مصدر حكومي: مناقشة قانون البناء الجديد في مطلع 2024

قال مصدر إن الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب ستعمل خلال الفترة المقبلة وتحديدا في مطلع عام 2024 على مناقشة مشروع قانون البناء الجديد، حتى يمكن للمواطنين، من استصدار تراخيص المباني بشكل مبسط ومحدد، ويحد من أي عراقيل، والقضاء على سلبيات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وأيضا معالجة اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، حيث تراجع إصدار تراخيص البناء بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي يصعب تنفيذها بشكل كبير، حيث قامت الحكومة بوضعها للحد من البناء المخالف والعشوائيات.

ضبط منظومة العمران

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه سيتم تعديل اشتراطات البناء بشكل محدود وتضمينها في قانون البناء الجديد بحيث ل ايسمح بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص، لضبط منظومة العمران والحد من أي مخالفات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بعد إقرار البرلمان والحكومة قانون التصالح الجديد لتقنين وضع مخالفات البناء الموجودة حاليا، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، ويكون البناء في القرى والمدن وفق قانون البناء الجديد وأي أعمال تعلية أو إحلال وتجديد أو بناء جديد يكون من خلال القانون الجديد، لأن قانون التصالح الجديد استثنائي لمدة محددة، كما سيتم مناقشة قانون تقنين الوضع على تعديات أملاك الدولة وأيضا قانون الإيجار القديم لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقف أعمال البناء

وأوضح أن القانون الجديد سيتيح وقف أي أعمال بناء جديدة أو تراخيص البناء لفترة محددة في المواقع التي تشهد كثافة سكانية أو ضغط على المرافق أو لاعتبارات معينة.

اشتراطات البناء

جدير بالذكر أن اشتراطات البناء الحالية تشمل تحديد ارتفاع المباني، بحيث لا تتجاوز أرضي و4 أدوار، وفق عرض الشارع، وأيضا عقد مشهر أو مسجل والبناء على مساحة محددة.