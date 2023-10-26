شروط استخراج تراخيص البناء في القرى.. ما تسهيلات القانون الموحد الجديدة؟

شهد تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي تم اقرار تعديلات جديدة عليه في سنة 2022، العديد من التسهيلات في المباني ومنح تراخيص البناء، وتضمن شروط الحصول على رخصة بناء على الأراضي بالقرى في جميع محافظات مصر، كما تتضمن الاشتراطات الرسوم التي يجب دفعها للحصول على رخصة بناء في القرى والريف، وإجراءت البناء الجديدة التي تؤكد ملكية الأرض وغيرها من الإجراءات.

اشتراطات البناء في القرى

ومن ضمن اشتراطات البناء في القرى لتقديم الشهادات الصلاحية، عقد مسجل في الشهر العقاري، وصحة التوقيع على العقد في القرى، كما يشترط ألا يقل عرض الواجهة عن 8.5 متر وألا تزيد عن 70% من مساحة الأرض، وزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وأن يتم تقديم عقد صحة ونفاذ بقطعة الأرض، وتوضح اللائحة التنفيذية تفصيل كافة المستندات والرسوم للجهة الإدارية والتنمية المحلية

التراخيص اللازمة للبناء

وجاء ضمن اشتراطات البناء في القرى، تحديد عدد من المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، منها رسم هندسي لموقع الأرض والطرق المؤدية لها من قِبل مهندس معماري موثوق، وإيصال يوضح سداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالأرض للمالك السابق، وتوفير نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل المشاركين في بناء العقار، وتقديم عقد ملكية خاص بصاحب الأرض التي سيتم بناء المبني عليها، وهناك شروط استخراج تراخيص البناء فى القري والكفور، منها أن يكون موقع البناء ضمن الحيز العمراني، على أن يقوم صاحب الأرض بتقديم طلب الحصول على رخصة البناء لقطعة الأرض أو لتعلية المنزل، وأن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس القروي.