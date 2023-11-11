12 مستندا للحصول على ترخيص مؤقت للمحلات التجارية.. منها شهادة صحية للعاملين

ناشدت أجهزة محافظة القاهرة، أصحاب المحلات بسرعة التوجه إلى مراكز التراخيص لتقنين وضع المحال التجارية والحصول على ترخيص، مشيرة إلى أنَّ تقديم طلب ترخيص مؤقت للمحال وفق القانون 154 لسنة 2019 يتطلب تقديم عدة مستندات إلى مركز إصدار التراخيص بالمركز التكنولوجي وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة لترخيص مؤقت لمحل

- صورة من بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل.

- الموافقة من وزارة العمل.

- توكيل رسمي في حالة عدم ووجود صاحب الرخصة.

- صورة من عقد الملكية أو عقد الايجار بعد الاطلاع على الأصل ويكون عقد الايجار متضمن التاريخ وساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، ونوع النشاط المطلوبة ترخيصه.

رخصة البناء

- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل ان وجدت أو ما يفيد التقدم لتقنين وضع العقار.

- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية موضح به تاريخ إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الانشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

- رسم توضيحي كروكيعلى أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى واسم الشارع ورقم العقار.

- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

- مستخرج رسمي من السجل التجاري مدون به النشاط والعنوان.

- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

- فلاشة مدون عليها جميع المستندات المقدمة.

من جهتها، أكّدت وزارة التنمية المحلية أنَّ قانون المحال العامة يساهم في دمج المحال في الاقتصاد الرسمي، ويمنح الفرصة للمواطنين للتعامل بشكل رسمي على الأنشطة التجارية، وتيسير إجراءات الحصول على رخصة.