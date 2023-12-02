كيف يمكن الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب

تعكف الهيئة الوطنية خلال الفترة الحالية على تسهيل إجراءات التصويت للمصرين بالتزامن مع بدء التصويت والذي ينتهي غدا في جميع قنصليات وسفارات مصر حول العالم، ووردت للهيئة الكثير من الأسئلة ومن أبرزها كيف يمكن الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر.

وأجابت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي عن هذا التساؤل قائلة إنها نشرت جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

رفع كفاءة موقع الهيئة

في سياق متصل، رفعت الهيئة الوطنية للانتخابات كفاءة موقعها ليستوعب أكثر من 180 ألف زائر في نفس الوقت، وذلك ضمن الاستعدادات اللازمة للخطة التي تم وضعها بانتخابات الرئاسة لعام 2024، حتي يتمكن المواطن من الوصول للجنته الانتخابية بسهولة.

تفعيل صفحة الفيس بوك

كما فعّلت الهيئة الصفحة الرسمية لها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتعاقد علي إدارتها وتحديثها بصفة مستمرة، نظرًا لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كأحد العوامل المؤثرة علي صحة ودقة تداول المعلومات.