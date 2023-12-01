«الحرية المصري»: كلمة الرئيس السيسي عن المناخ دستور شامل لإنقاذ العالم

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، ومؤسس مبادرة «صوتك وطن» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، إن كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات قمة المناخ جاءت دستورًا عالميًا شاملًا لإنقاذ العالم من أهم التحديات التي تواجهه الآن وهو التغير المناخي.

كلمة الرئيس السيسي وضعت العالم أمام مسؤولية كبرى

وأضاف «عبد الهادي»، خلال بيان، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت العالم أمام مسؤولية كبرى مشتركة في التعاون لمواجهة خطر وجودي يهدد بقاء البشرية وهو تغيير المناخ وتداعياته على أسس البقاء والوجود، مؤكدا على زعامة مصر بأن لها كلمة مسموعة ودور فاعل في حل كافة القضايا العالمية.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وأوضح الأمين العام المساعد للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعمل على تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان من خلال أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن.

وتابع: «المشاركة ليس الهدف الأساسي منها صناديق الاقتراع، وإنما هناك أهداف أهم، وهي توجيه رسالة للرئيس القادم بأن طرح المرشحين الآخرين نال قبولًا لدى عدد من المواطنين وهو ما سيأخذه في اعتباره أثناء فترته الرئاسية، وكذلك من أجل إعلاء الديمقراطية التي نطالب بها دائمًا حيث أول خطوة نحوها المشاركة».

وأوضح أن المصريين بالخارج سيكونون خير سفراء لمصر؛ من خلال الإقبال الكثيف والاحتشاد في مظهر حضاري مشرف أمام لجان الانتخابات بمقر البعثات الدبلوماسية المنتشرة في 121 دولة حول العالم.

وأشار إلى، أن الدولة المصرية لديها الكثير من الفرص التي يجب أن يتمسك بها الشباب، وأنه مطلوب من الشباب المصري أن يشارك في تجربة الانتخابات التي ينالها مرة واحدة فقط أثناء المرحلة الجامعية، وألا يتأثر بالأصوات المغرضة التي تحبط من همته أو حماسه في المشاركة.

ولفت مؤسس مبادرة «صوتك وطن»، إلى أن المشاركة في العرس الانتخابي من أهم حقوق الفرد وأعظمها في الحياة الديمقراطية لكي نجعل هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا، دون تجاوز أو تجريح، قائلا: «شارك واختار ما أردت.. لكن لا يفقدك وطنك في يوم يطلبك فيه، فالأوطان تبنى بالأبناء، والاحتشاد أمام الصناديق يمنع طمع الأعداء».