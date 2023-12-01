«الحرية المصري»: مشاركة السيسي في «COP 28» خطوة لتطوير إفريقيا كاملة

ثمن حزب الحرية المصري، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ «COP 28» بدبي، مشيرًا إلى أهمية هذه الاتفاقية ومساعيها للتطوير بالدول النامية وإفريقيا خاصة، وأن مصر حققت نجاحات كبيرة في الدورة الحالية من المؤتمر بشرم الشيخ.

وأكد الحزب، في بيان له، على الدور الكبير الذي قامت به مصر خلال رئاستها للمؤتمر من وقت انطلاقه في نوفمبر 2022، والوقوف على نقاط هامة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي جاء على رأسها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتوفير 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ سنويا، ووضع خطة عمل الإنذار المبكر للجميع، والتي تدعو إلى استثمارات أولية مستهدفة جديدة بقيمة 2.1 مليار دولار بين عامي 2023 و2027.

تحسين الأوضاع الخاصة بالمناخ

وأضاف الحزب في بيانه، أن هذه المؤتمرات تساعد على العمل بشكل كبير لتحسين الأوضاع الخاصة بالمناخ واستغلالها حول العالم، خاصة بعد وضع تعهدات واضحة اتفاقية باريس يجب على الدول المتقدمة الالتزام بها من أجل تحقيق المصلحة العامة لجميع دول العالم.

كما أكد الحزب، أن الرئيس السيسي لا يترك فرصة إلا ويبحث من خلالها على الاستفادة القصوى للشعب المصري، خاصة بعد الإعلان عن عقد مباحثات، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات حول أطر التعاون الثنائي بينهم وبين مصر، والحديث حول القضايا الدولية والإقليمية.