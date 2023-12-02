انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم «من أجل إحياء الإنسانية» غدا

يطلق منتدى شباب العالم، غدًا الأحد، فعاليات مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، وذلك في مدينة شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام.

تهدف المبادرة إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب، بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان، وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية

وتأتي المبادرة إيمانًا بالدور المحوري لمنتدى شباب العالم في تقديم الدعم وإحلال السلام في جميع أرجاء العالم، ومن هذا المنطلق تدمج هذه المبادرة بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وتُعقد هذه المبادرة وفعالياتها ضمن مبادرات منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة والاستثنائية، والتي يتم تنفيذها عوضًا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب والسلام.

رسالة منتدى شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم يهدف إلى إرسال رسالة سلام من مصر للعالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.