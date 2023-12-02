«أوقاف كفر الشيخ» تُنظم ندوتين عن «العادة محكمة ونماذج من تطبيقاتها» اليوم

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ عن تنظيم ندوتين بمسجدين من المساجد الكُبرى بالمحافظة، عن التثقيف الفقهي والإفتاء بعنوان «قاعدة العادة محكمة ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية»، اليوم السبت، ضمن 48 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تنظيم ندوتين بالمساجد الكُبرى بكفر الشيخ

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 48 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، عن التثقيف الفقهي والإفتاء، وسيتم تنظيم ندوتين بمساجد «الشريف التابع لإدارة دسوق قبلي، والكبير بقرية أريمون التابع لإدارة كفر الشيخ غرب»، تحت عنوان «قاعدة العادة محكمة ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء، اليوم السبت، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.