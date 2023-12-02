الجالية المصرية في الإمارات تردد هتافات «يحيا السيسي» أمام مقار الانتخابات

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، تزايد أعداد أعضاء أبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام مقر اللجنة الانتخابية في القنصلية المصرية بإمارة دبي، اليوم السبت، ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن العديد من أبناء الجالية المصرية يحرصون على ترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حيث تعالت هتافاتهم أمام اللجنة الانتخابية: «تحيا مصر ..يحيا السيسي».

وأشاد الدكتور محمود حسين بالدور الكبير الذي يقوم به القنصل المصري في دبي، أشرف الديب، والذي قدم جميع التسهيلات لأبناء الجالية المصرية، وهو ما ينعكس على وجود حالة من الإقبال الكبير على لجنة الانتخابات في دبي.

وأكد رئيس شباب المصريين بالخارج أن الحملة الرسمية وأعضاء أمانه العلاقات الخارجيه بحزب «مستقبل وطن»، والنادي المصري في دبي، قدموا ملحمة كبيرة في حب الوطن، على مدار أمس الجمعة واليوم السبت، اللذين شهدا إقبالاً منقطع النظير للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوجه الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين الخارج، فجر اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمتابعة عملية تصويت أبناء الجالية في الانتخابات الرئاسية، والتواصل مع أعضاء الاتحاد لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

وأكد «حسين» أن هناك حالة من الإقبال الملحوظ من قبل المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات، حيث قامت قيادات الجاليه بتوفير باصات في كل إمارة من الإمارات السبعة، وهو ما ساهم في وجود حشود كبيرة من الناخبين.