عضو بالشيوخ: توافد المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية يعبر عن وحدة الصف 

شهدت السفارات والقنصليات المصرية في مختلف أنحاء العالم، توافدًا كثيفًا من المصريين المقيمين في الخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الحرص يأتي في إطار إدراك المصريين بالخارج لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد بما يبعث برسالة قوية إلى العالم بأن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة، وإعلاء المصالح العليا للوطن، وأن الجميع يد واحدة.

تذليل العقبات أمام الناخبين في انتخابات الرئاسة

وأضاف «أبو الفتوح»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصت على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، موضحًا أن عملية الاقتراع أجريت في سهولة ويسر بـ137 مقرًا انتخابيًا تتوزع على 121 دولة، في مشاهد وطنية خالصة سيطرت عليها البهجة وحب الوطن والرغبة في المشاركة الإيجابية بعملية التصويت.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، المصريين في الخارج لمواصلة التوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية؛ لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مؤكدًا أنه في ظل ما تواجهه المنطقة من مخاطر تهدد الاستقرار وحفظ الأمن القومي، يتوجب على الجميع وحدة الصف والتكاتف حول الدولة ومؤسساتها؛ للتأكيد للعالم أجمع أن المصريين يتوحدون خلف راية الوطن وتماسكه.

مبادرات الرئيس السيسي لصالح المصريين بالخارج

وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يدخر جهدًا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأطلق الكثير من المبادرات والجهود للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم وحلها، وكان أول الرؤساء الذين قاموا بإجلاء رعاياهم في الخارج عندما حدثت أزمات بالخارج.

وشدد «أبو الفتوح»، على أن المشروعات التنموية التي أطلقها الرئيس السيسي في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي طالت فيها المحافظات الحدودية والصعيد نصيب كبير من التنمية وعدم التهميش، علاوة على استعادة مكانة مصر الخارجية وهيبتها الإقليمية، تؤكد أن الرئيس السيسي هو القائد الأجدر والأنسب لهذه المرحلة.