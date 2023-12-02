موعد نوة قاسم على الإسكندرية ومدتها.. تضرب المدينة خلال أيام

أيام قليلة وتضرب نوة قاسم مدينة الإسكندرية، بالأمطار الغزيرة، فعلى الرغم من تحسن الطقس نسبيًا في الإسكندرية في الوقت الراهن وتوقف الأمطار منذ عدة أيام، فإن ذلك سرعان ما سوف يتغير مع نوة الإسكندرية القادمة المتمثلة في نوة التي تعد واحدة من أصعب نوات الشتاء على عروس البحر الأبيض المتوسط وتستمر عدة أيام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد نوة قاسم القادمة على الإسكندرية القادمة بعد استقرار الطقس الحالية والمشهورة بأنها شديدة الأمطار بحسب جدول نوات هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك من أجل تدبير الأمور والارتبطات الخاصة بهم، حيث أن النوة المقبلة تعد واحدة من أصعب النوات على المدينة الساحلية.

موعد نوة قاسم المقبلة على الإسكندرية

وبحسب جدول ميناء الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية خلال خريف وشتاء 2023، فكشف عن أن أقرب نوة هي نوة قاسم التي تأتي في 5 ديسمبر الجاري أي بعد 3 أيام من الوقت الراهن وهي نوة تشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح.

تفاصيل نوة قاسم على الإسكندرية

ونوة قاسم التي تعد واحدة من أشد النوات التي تهب علي المحافظة وتكون حالة البحر مضطربة والأمطار غزيرة على المحافظة، وتبدأ يوم 5 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة تستعد بيوم قبل بدء النوة، حيث يتم إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بانتشار 152 سيارة ومعدة يتمثلون في «102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و8 بدالات».