نوات الإسكندرية في فصل الخريف 2023.. تبدأ غدا وأصعبها الفيضة الصغرى

تبدأ نوات فصل الخريف 2023 على الإسكندرية غدا البالغ عددها 6 نوات التي تستمر حتى 21 ديسمبر، وهي نوات تزداد حدتها كلما اقتربنا من فصل الشتاء، إذ تعد أصعبها نوة الفيضة الصغرى في الثلث الأخير من ديسمبر المقبل.

مواعيد نوات الإسكندرية في فصل الخريف

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد نوات الإسكندرية في فصل الخريف 2023 وفقاً لجدول نوات 2023، الذي تصدره هيئة ميناء الإسكندرية.

نوات الخريف الهادئة

البداية مع نوة رياح الصليب، وهي امتداد لنوة «غسيل البلح»، تأتي على الإسكندرية في 30 سبتمبر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية ساخنة.

- ثاني نوة عبر نوة الرياح الصليبة، التي تهب على الإسكندرية في 20 أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام أيضا، تصاحبها رياح غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

نوات الخريف الممطرة بشدة

تبدأ النوات الخريفية الممطرة بشدة عبر نوة المكنسة التي تكون في 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية وتكون شديدة الأمطار.

- يتبعها نوة باقي المكنسة، التي تضرب المدينة الساحلية في 22 نوفمبر، وتستمر 4 أيام، تصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.

أواخر نوات الخريف في الإسكندرية.. تزداد صعوبة

تزداد صعوبة النوات بالوصول إلى نوة قاسم، في 4 ديسمبر، تستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح جنوبية غربية، ورياح شديدة.

- تختتم نوات الخريف عبر نوة الفيضة الصغرى، التي تأتي في 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج.