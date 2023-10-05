نوات الإسكندرية على الأبواب.. اعرف المواعيد

بدأت نوات الإسكندرية مع فصل الخريف وصولا إلى شتاء 2023، والتي تزداد حدتها كلما اقتربنا من فصل الشتاء، إذ تعد أصعبها نوة الفيضة الصغرى في الثلث الأخير من ديسمبر المقبل بينما تزداد النوات في شهر يناير والتي يعلن جدولها لاحقا.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد نوات الإسكندرية في فصل الخريف والشتاء 2023 وفقاً لجدول نوات 2023، الذى تصدره هيئة ميناء الإسكندرية.

نوات الإسكندرية في الخريف

- نوة الرياح الصليبة، التي تهب على مدينة الإسكندرية في 20 أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام أيضا، تصاحبها رياح غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

- نوة المكنسة التي تكون في 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية وتكون شديدة الأمطار.

- يتبعها نوة باقي المكنسة، التي تضرب المدينة الساحلية في 22 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، تصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.

نوات الإسكندرية في الشتاء

- تزداد صعوبة النوات بالوصول إلى نوة قاسم، في 4 ديسمبر، تستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح جنوبية غربية، ورياح شديدة.

- تختتم نوات الخريف عبر نوة الفيضة الصغرى، التي تأتي في 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج.

- تختتم نوات هذا العام بنوة عيد الميلاد التي تبدأ يوم 28 ديسمبر وتستمر يومين تصحبها أمطار شديدة جدا بالإضافة إلى رياح غربية.

- فيما تستكمل نوات الشتاء في عام 2024 ولم يتم إعلان جدولها بعد.